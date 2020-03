Sanremo: persone in giro nonostante i divieti, la risentita segnalazione di una lettrice

"A tutte quelle persone che in barba al decreto Conte oggi, approfittando della bella giornata di sole, erano sulla passeggiata mare... sulla spiaggia... sulla ciclabile, vorrei chiedere quale improrogabile necessità avevano per doverlo fare... e ai ragazzini che continuano a girare in gruppo o in motorino chiedo se hanno una famiglia... Le solite vergogne all'italiana...

I.S.".