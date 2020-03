"Gentilissima redazione tramite la rubrica on line 'lettere al Direttore' volevo cogliere l'occasione in questo periodo difficilissimo per tutta la cittadinanza Sanremese, di rivolgere un ringraziamento particolare al Dottor Graziano Colombo nonché alla Farmacia Colombo sita in zona Borgo per tutto quello che stanno facendo per il popoloso quartiere e a tutta l'equipe per la gentilezza e la professionalità. Grazie di cuore,

Carlo Andreini Sanremo".