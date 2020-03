Coronavirus: un lettore segnala comportamenti inadeguati nonostante i divieti

“Gent.mo Direttore



Leggo con stupore e apprensione del fatto che molte persone continuano ad uscire di casa e comportarsi come se niente fosse. Come se non capissero la drammaticità del momento, non consapevoli di quello che sta accadendo e di quanto si stia facendo per fermare il contagio. Come se tutte queste persone fossero immuni dal pericolo. Inviterei tutti questi personaggi a visitare un ospedale dove in questi momenti è in atto una battaglia difficilissima che coinvolge in maniera drammatica personale medico e paramedico.



Vorrei che sapessero in quali enormi difficoltà ci si stia muovendo con personale medico infettato e quindi mancanza sempre più evidente di assistenza. Ma vorrei anche che di fronte a tali vergognose situazioni, le autorità pubbliche, dalle forze di polizia ai vigili urbani, attuassero sempre più in maniera stringente le disposizioni in atto punendo chi non rispetta le regole in maniera severa con atti amministrativi e penali. Forse solo così si capirebbe che tutto questo non è uno scherzo.



Fulvio Giacon”.