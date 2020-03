Il mondo della musica si unisce e fa squadra in uno dei momenti più bui della nostra storia recente. E all'appello non poteva mancare Sanremo, la Città della Musica.

Alle 18 in punto molti artisti della zona si sono esibiti da terrazzi e finestre per diffondere nel cielo note contro la paura. Certo, non sarà questo l'antidoto, ma è senza dubbio una bellissima dimostrazione di unità. E il risultato finale è a dir poco toccante.