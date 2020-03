Sanremo ha risposto bene alla prima giornata del 'tutto chiuso', nessun verbale della Polizia Municipale (Foto)

Nessuna sanzione a Sanremo nella giornata di ieri, la prima dopo il restrittivo Decreto del Presidente del Consiglio di mercoledì sera che, di fatto ha portato a chiudere praticamente tutti i negozi della nazione, ad eccezione di quelli di pubblica necessità.

E’ questa la buona notizia che ci arriva dalla città dei fiori che, ovviamente, vede tutta una serie di controlli e di pattugliamenti continui anche con le attività informative predisposte dall’Amministrazione comunale. In particolare è previsto il pattugliamento continuo in città con tre auto che girano in continuazione annunciando, dagli altoparlanti, le disposizioni previste. Vengono anche distribuiti 10mila volantini informativi ma viene anche svolto il controllo sul territorio.

La Municipale conferma che non c’è stato nessun e da contestare, sia nei confronti dei commercianti che dei normali cittadini. Giusto qualche reprimenda per chi non rispettava il divieto di assembramento ma, nulla di particolarmente grave. Tutti allineati gli esercizi commerciali, che hanno osservato scrupolosamente gli orari di chiusura così come le distanze di sicurezza nei bar.

Da oggi l’attività della Municipale si è concentrata in particolare sulle persone in giro. Vengono fermati e controllati i passanti mentre sono in atto diversi posti di controllo, sia da parte della Polizia Locale che delle altre forze dell’ordine.