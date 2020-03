iorestoacasa: non tutti lo stanno capendo, ressa all'apertura e dentro i supermercati (Foto)

Ieri vi abbiamo proposto un nostro servizio, realizzato per le strade di Sanremo, dove sono poche le persone che si muovono in centro. Fortunatamente in molti hanno recepito perfettamente l’invito di restare a casa e di uscire solo per le effettive necessità, unica via secondo i medici per ridurre la possibilità di contagio del Coronavirus.

E, se da una parte ci sono i sacrifici del semplice cittadino e, dall’altra quelli di una categoria commerciale che rischia il collasso, purtroppo sono in molti che non hanno capito molto, per non dire quasi nulla. Gli appelli sono davvero tanti ma, soprattutto attorno e dentro ai supermercati si continuano a creare degli assembramenti che possono portare al contagio. Questo non vuol dire, sia chiaro, che se ci siamo avvicinati a qualcuno abbiamo contratto il Coronavirus, ma semplicemente che non costa nulla prevenire.

Una foto emblematica è stata scattata ieri da un nostro lettore, poco prima dell’apertura al Conad Borgo, noto supermercato della popolosa zona di Sanremo. Come si può vedere tanta gente troppo vicina, che rischia per cercare di entrare per prima all’interno. Ecco, se qualcuno non lo avesse ancora capito, questo è un atteggiamento sbagliato. Si può e si deve andare al supermercato a fare la spesa, oppure in Farmacia o anche altro per necessità, ma è fondamentale non avvicinarsi a più di un metro.

Non si deve aver timore che manchino gli approvvigionamenti come più volte specificato dalle autorità competenti. E pensare che ieri, proprio nel supermercato oggetto della foto, si sono volatilizzati circa 30 bancali di merce che, solitamente, servono per un ipermercato molto più grande.

La raccomandazione è solo questa, per un virus che inizialmente sembrava potesse essere meno trasmissibile e che, invece, si sta allargando a macchia d’olio. Anche ieri gli esperti e le Istituzioni sono stati chiari: serviranno queste due settimane di ‘isolamento’ per capire se e quando si potrà uscire da una crisi che sta colpendo anche gli altri paesi. L’hashtag #iorestoacasa non è un gioco, cerchiamo di rispettare le regole, almeno adesso.