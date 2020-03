Il Sindaco di Taggia Mario Conio positivo al Coronavirus: un coro di in bocca al lupo dai suoi colleghi

Il sindaco di Imperia Claudio Scajola ha inviato subito un sms a Conio scrivendo: “Caro Mario, sei giovane, hai un fisico robusto, te ne sei accorto in tempo, ne uscirai velocemente”. Su Facebook il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri ha postato: “Forza Mario! Come ti ho detto oggi al telefono, sai che io ti sono vicino e che tutta la mia città ti sostiene in questo momento. Guarisci presto”.

Matteo Orengo di Badalucco ha detto: “Più che un collega è un amico abbiamo recentemente condiviso anche la battaglia dell'alluvione e ci siamo trovati più volte sotto l'acqua insieme. Gli auguro tutto il bene del mondo. Spero che sia una cosa leggera e lo aspettiamo presto per riprendere da dove abbiamo lasciato. Mando un abbraccio a lui e ed a tutta la sua famiglia. Mi sento di fargli i migliori auguri di pronta guarigione. Questa notizia mi prende alla sprovvista e mi inquieta. Questo virus è arrivato dalla Cina fino a noi e non risparmia nessuno. Colgo l'occasione per ribadire quanto sia necessario stare tutti a casa. Portiamo a casa il risultato di sconfiggerlo”.

Manuela Sasso , sindaco di Molini di Triora ha dichiarato “Ho appreso poco fa la notizia della positività del sindaco di Taggia al Coronavirus. In questo momento difficile per tutte le istituzioni ed i paesi che rappresentiamo, a nome dell’amministrazione comunale di Molini di Triora, esprimo tutta la nostra stima nei confronti di Mario Conio. Nutriamo una forte speranza affinché possa guarire presto e tornare a svolgere l’importante compito affidatogli dai suoi cittadini. Ci teniamo a dimostrargli vicinanza ed a fargli i nostri più sentiti auguri di pronta guarigione”.

Da Triora, il sindaco Massimo Di Fazio commenta: “Come amministrazione di Triora siamo molto vicini a Mario Conio ed a nome del paese posso dire che speriamo che le sue condizioni di salute non peggiorino. Gli siamo tutti vicino in questo difficile momento e se Taggia avesse mai bisogno di aiuto noi non ci tireremo indietro. Facciamo un caro augurio al sindaco Conio affinchè possa presto tornare in Comune a svolgere il suo importante incarico istituzionale”.

Il Direttore Generale di Asl 1, Marco Damonte Prioli, interviene per esprimere il suo messaggio di vicinanza al sindaco di Taggia, Mario Conio, risultato positivo oggi al Covid-19: “Esprimo la mia vicinanza al sindaco di Taggia, Mario Conio. Il lavoro messo in campo in questi giorni per la gestione dell’emergenza Coronavirus, vede impegnati in prima linea anche gli amministratori del territorio. Tutti insieme riusciremo a superare questo momento, grazie all’impegno dei nostri sanitari, la responsabilità di tutti i cittadini. A Conio rivolgiamo gli auguri di una pronta guarigione”.