Lanciando l'hashtag #DistantiMaUniti, UnoGas Energia scende in campo contro l'emergenza Coronavirus e dona 100 mila euro all'Asl1 imperiese. Un'importante gesto di generosità che servirà per aiutare tutte le donne e gli uomini che in quesi giorni sono in prima linea.

“UnoGas Energia è vicina alla propria comunità - dicono dall'azienda - sperando che questo gesto possa essere seguito da tanti altri atti di generosità da parte di aziende e cittadini”.