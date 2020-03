Emergenza Coronavirus: iniziata la sanificazione di tutto il territorio comunale di Taggia (foto e video)

Questa mattina ha preso il via la sanificazione del centro di Arma di Taggia. La ditta ARS Ecologia di Sanremo è stata incaricata dall’amministrazione comunale tabiese per questa speciale pulizia su centro armese e nelle prossime ore anche su Levà e Taggia. Un metodo voluto dal Comune nell'ambito delle misure precauzionali utili a combattere la diffusione del Covid-19 (Coronavirus).





La ditta matuziana usa un disinfettante paracetico speciale che abbatte i germi, gram, spore, lieviti e muffe. Il prodotto viene letteralmente vaporizzato sulle superfici di contatto e senza la necessità di dover interdire la zona di pulizia. Infatti questa miscela non provoca danni all’ecosistema o più in generale all’uomo o agli animali.Queste le zone interessate:ARMA DI TAGGIAvia Boselli, via Blengino, via Stazione, via Cornice, via Colombo, via Queirolo, via Lungomare - Darsena, via Beglini (tratto sino a Ipermercato Conad), via Castelletti, via Nuvoloni, via San Giuseppe.

LEVA'



Via Borghi, via del Piano, via San Francesco, via Due Cammini, via Levà, via Privata Roggeri.



TAGGIA



Centro storico, via Mazzini, Piazza Spinola (dalle Poste), piazza Cavour, via Soleri, piazza Eroi Taggesi, Ex Mercato SP 548

La sanificazione di Arma di Taggia ha attirato l’attenzione di alcune delle poche persone che si trovavano in strada. Il Comune di Taggia non sarà il solo ad adottare questa particolare misura, infatti, le squadre della ARS Ecologia sono state chiamate ad intervenire anche su Imperia e Ventimiglia, nel corso della prossima settimana.