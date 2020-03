Ad oggi sono 29 i ricoverati in Malattie Infettive, 17 invece in Rianimazione. Il prof. Bassetti segnala che in Malattie Infettive il più giovane paziente ricoverato ha 38 anni, il più anziano 91.



La Direzione Sanitaria segnala che è in corso la trasformazione del Padiglione 10 (2° piano - Cure Intermedie) in un reparto ‘buffer’, destinato a ospitare i casi di Covid-19 positivi, con bassa sintomatologia, in attesa di trasferimento verso altre strutture del territorio.