Emergenza Coronavirus: anche i sacerdoti della nostra Diocesi scelgono #iorestoacasa, anzi #iorestoinseminario (Video)

Anche la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo sostiene la campagna lanciata con il semplice hashtag #iorestoacasa, che ormai imperversa ovunque in Italia, per cercare di convincere tutti nostri connazionali a restare nella propria abitazione, se non per impellenze improcrastinabili.

Ma lo fa, ovviamente, in modo lievemente diverso, coniando un nuovo hashtag #iostoinseminario. E lo fa sfruttando anche la tecnologia, per chiedere a tutti di non muoversi con alcuni video prodotti appositamente.

L’iniziativa è di don Ferruccio, giovane parroco che ha dato lo spunto, poi seguito anche da altri colleghi, che restano in seminario. “E’ questa la testimonianza dei nostri Seminaristi – dice don Ferruccio - che iniziano questa simpatica e bella forma di comunicazione attraverso i media e la rete, sulla possibilità di pregare (e bene) anche in tempo di virus”.

Intanto il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia è tornato a parlare del difficile momento che sta vivendo la nostra nazione, ovviamente, anche il territorio della provincia di Imperia. Lo ha fatto in una intervista rilasciata al giornata religioso 'Alleanza Cattolica'.

Ecco cosa pensa Mons. Antonio Suetta della situazione: "Non potendo far riferimento ad una competenza specifica nel merito della epidemia - ha detto - inizialmente ho condiviso la sensazione di tanti che le misure restrittive fossero anche un po’ eccessive; poi seguendo gli sviluppi della situazione mi sono confermato nella convinzione che siamo di fronte ad un problema molto serio soprattutto per la 'novità' di questo virus, da una parte, e i limiti oggettivi dei posti letto in rianimazione necessari per salvare i malati, dall’altra. La necessità di limitare il contagio si impone e il modo migliore è sicuramente quello di evitare il più possibile contatti e prossimità. Una siffatta linea di condotta ha portato inevitabilmente a considerare anche le situazioni di concentrazione di persone nelle chiese per la celebrazione della liturgia e per la preghiera, procedendo verso restrizioni sempre più severe fino alle ultime disposizioni, che impediscono le cerimonie religiose in forma assoluta. Anche nella mia Diocesi, fino a quando è stato possibile, abbiamo favorito la celebrazione della Santa Messa con la partecipazione dei fedeli promuovendo con attenzione tutte le necessarie precauzioni come la distanza tra le persone, l’omissione del segno di pace, ecc. Al momento attuale ci adeguiamo alle norme e abbiamo sospeso le celebrazioni liturgiche con il popolo. Personalmente, come ha fatto la maggior parte dei Vescovi, ho ribadito ai sacerdoti l’opportunità e il dovere di celebrare ogni giorno la Santa Messa, facendolo sapere ai fedeli, non perché vi partecipino, ma affinché si uniscano spiritualmente con la preghiera, aiutati anche dalla trasmissione in TV, in radio o sui social di Sante Messe o altre preghiere. Ho chiesto ai sacerdoti di tenere sempre aperte le chiese per la preghiera personale, di esporre il Santissimo Sacramento e di garantire la loro presenza per il Sacramento della Penitenza e per dare la Santa Comunione ai singoli fedeli che lo richiedano. Da questo punto di vista trovo eccessive le polemiche in quanto la Chiesa non rinuncia alla Santa Messa, che incessantemente viene celebrata per la sua edificazione e per la salvezza di tutti; la mancata partecipazione fisica dei fedeli dovuta alla necessità contingente può e deve essere colmata dalla loro preghiera, dal ricorso alla Comunione spirituale, dalla disponibilità dei sacerdoti all’incontro personale e soprattutto dalla convinzione che il valore del Sacrificio di Cristo offerto sull’altare ha efficacia e dona frutti anche nella impossibilità, eccezionale e involontaria, di prendervi parte. Aggiungo che, nella convinzione fondamentale che anche da questo tristissimo momento il Signore «farà concorrere tutto al bene» (cfr. Rm 8, 28), ai noi sacerdoti e ai fedeli è data una rinnovata occasione di riscoprire il fatto, spesso trascurato, che la Santa Messa ha valore infinito, universale, pieno ed efficace in se stessa, per quello che custodisce e celebra, e non in dipendenza dalle circostanze, anche preziose e significative come la presenza e la partecipazione materiale del popolo cristiano".

"Non esiste una Messa celebrata senza l’intima unione di tutto il popolo di Dio in quanto - prosegue - come ribadito dai testi conciliari, la liturgia è sempre espressione del culto pubblico integrale del corpo mistico di Cristo: «per il compimento di quest’opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, la quale l’invoca come suo Signore e per mezzo di lui rende il culto all’eterno Padre. Giustamente perciò la liturgia è considerata come l’esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo. In essa, la santificazione dell’uomo è significata per mezzo di segni sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di essi; in essa il culto pubblico integrale è esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra. Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun’altra azione della Chiesa ne uguaglia l’efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado» (Sacrosanctum Concilium, 7, 4 dicembre 1963). Sempre il testo conciliare precisa: «Ogni volta che i riti comportano, secondo la particolare natura di ciascuno, una celebrazione comunitaria caratterizzata dalla presenza e dalla partecipazione attiva dei fedeli, si inculchi che questa è da preferirsi, per quanto è possibile, alla celebrazione individuale e quasi privata. Ciò vale soprattutto per la celebrazione della messa benché qualsiasi messa abbia sempre un carattere pubblico e sociale e per l’amministrazione dei sacramenti» (SC 27). Si può dunque discutere sull’opportunità pedagogica di non privare i fedeli della partecipazione fisica alla Santa Messa, ma non si può dire che la Chiesa rimanga senza Eucaristia e neppure che i fedeli siano impediti ad una «fruttuosa e attiva partecipazione» in quanto, in questa circostanza grave ed eccezionale, possono e devono unirsi mediante la fede e la preghiera e, quando le circostanze lo permettono, possono anche accostarsi alla Santa Comunione fuori della Messa: in tale modo non sono mai privati dei frutti spirituali della divina Eucaristia e vengono costantemente e misteriosamente incrementati nella loro appartenenza al corpo di Cristo. È importante che questa catechesi illumini i cuori dei fedeli e, oggi più che mai, li consoli, così come deve sostenere i sacerdoti in un momento complicato dell’esercizio del loro ministero, che dalla fatica e dal sacrificio può essere anche avvalorato".

E' stato chiesto a Mons. Suetta come vive da vescovo questa disposizione che cambia la vita religiosa in tutte le diocesi italiane e quali disposizioni ha dato in proposito: "Per quanto riguarda la vita religiosa - ha risposto al giornale 'Alleanza Cattolica - più che di cambiamento (spero che la situazione si risolva nel minor tempo possibile) parlerei di lettura religiosa e profetica di questo difficile passaggio. Con tanta preoccupazione i Vescovi italiani hanno aderito alle indicazioni delle autorità per la prevenzione del contagio da Covid19 e sinceramente non condivido le posizioni che da una parte leggono le norme come un’ingerenza indebita con eventuali secondi fini oppure che, dall’altra parte, considerano la risposta dell’episcopato come un segno di scarsa fede nella preghiera e nella Messa e come un inquinamento da secolarismo presuntuoso da attitudine scientista e tecnologica. Penso più semplicemente che, in una condizione di grande incertezza – anche da parte della scienza – l’osservanza di norme di salvaguardia costituisca un segno di collaborazione solidale e di rispetto della condizione di tante persone fragili fortemente esposte anche al rischio di vita. Tutto ciò senza privare i fedeli della preghiera, dei Sacramenti e della carità pastorale. L’occasione di una tribolazione così grande, determinata da lutti, apprensione, sacrifici, fatiche e contraccolpi per l’umana convivenza, deve indurre pastori e fedeli ad una riflessione di fede, che consideri alcune tematiche oggi spesso dimenticate come il mistero del male, la assurda presunzione dell’autosufficienza umana, la provvidenza di Dio, la forza e il valore della preghiera, la gioia di formare un solo corpo nella Chiesa di Gesù e, non ultima, una riflessione sulla organizzazione della vita politica e sociale esaminando con rinnovata e coraggiosa attenzione i criteri che vengono posti a fondamento di essa. Personalmente cerco di stare molto vicino ai miei sacerdoti e ai fedeli mediante i contatti telefonici e il sito diocesano per incoraggiare e per creare una rete di preghiera, che continui a donare a tutti una percezione “fisica” della comunione ecclesiale, derivante anche dalla consapevolezza che noi sacerdoti siamo vicini alla nostra gente condividendone il dolore e lo smarrimento e soprattutto alimentando in essi una visione di fede, che susciti la preghiera, sostenga la speranza e generi carità. Come ho già ricordato, in Diocesi ho disposto che le chiese siano aperte, che i fedeli possano reperire facilmente i sacerdoti, che si continuino a celebrare le Sante Messe senza la partecipazione del popolo di Dio".