Coronavirus, una prima vittima nelle Alpi Marittime: donna di 63 anni deceduta a Nizza

Una donna di 63 anni è deceduta questa mattina all'ospedale universitario di Nizza dopo essere stata infettata dal coronavirus. La donna era affetta da altre gravi patologie ed era stata ricoverata in ospedale martedì scorso.

Attualmente in Francia si stanno verificando nuovi casi a ritmo incessante. Secondo l'ultimo rapporto ufficiale, 62 persone sono morte e 2.876 sono state infettate, circa 600 in più in 24 ore. 129 i casi gravi in terapia intensiva.

Per precauzione, il governo ha chiesto la ‘deprogrammazione immediata di procedure chirurgiche non urgenti’ al fine di liberare i letti in terapia intensiva. "Tutti i mezzi necessari per la salute saranno utilizzati qualunque sia il costo", ha insistito il Presidente Macron.

Oltre alle epidemie già individuate, in particolare in Morbihan, Alto Reno, Oise e Corsica, mercoledì è stato annunciato un nuovo punto di contaminazione nell'agglomerato di Montpellier e giovedì è stato rilevato un primo caso in Guadalupa. Ma la situazione è particolarmente tesa nel Rodano, dove due stabilimenti geriatrici hanno registrato due morti ciascuno in 24 ore.