Coronavirus: spesa a domicilio nei comuni dell'Unione delle Valli Argentina ed Armea, come funziona il servizio e quali sono le attività aderenti

Sono ben 15 le attività (negozi di alimentari e farmacie) che hanno scelto di aderire al servizio di consegna a domicilio avviato dall'Unione dei Comuni delle Valli Argentina ed Armea. Saranno i volontari della protezione civile a consegnare il cibo alle persone, anziane o impossibilitate a lasciare la propria abitazione per motivi di salute.



L'iniziativa rimarrà attiva fino al 3 aprile, in attesa di conoscere ulteriori sviluppi circa le decisioni governative per contenere il diffondersi del Coronavirus. Il servizio verrà garantito su tutto il territorio dell'ente che unisce Triora, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Ceriana e Bajardo.

"Gli interessati sono pregati di contattare gli esercizi commerciali e le farmacie dei comuni che fanno parte dell’Unione, effettuando gli ordini ogni martedì entro le 18. Le consegne verranno effettuate dalle 8 alle 12 del giorno successivo" fanno sapere dall'Unione. Sotto l'elenco delle attività suddivise per comune.

- Per Triora e Molini di Triora:

Luana con La Strega Di Triora 018494278;

Mauro Arnaldi “La Vecchia Podesteria” 3271122546

Panificio Asplanato 018494290

Da Nanda Agaggio 3317484987

Farmacia della Vittoria 0184990591

Forno di Molini di Ozenda Dino 018494070

“Il Mulino” di Arianna e Luisella 018494133

Alimentari Odella Franca 018494004