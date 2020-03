Coronavirus, il Sindaco di Ospedaletti Cimiotti: "Situazione di emergenza sanitaria sotto controllo"

Il Sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, desidera ringraziare tutti i suoi concittadini per il rispetto delle norme contenute nell'ultimo DPCM, e definisce 'sotto controllo' la situazione in emergenza sanitaria nel suo Comune.

“Ribadisco l'invito a tutti quelli che vivono a Ospedaletti a non uscire di casa se non strettamente necessario. E' la forma più sicura, semplice, efficace e meno dispendiosa per evitare sia di contagiarsi che di diffondere l'epidemia” dice il Sindaco.

Informa di aver inserito un video sulla pagina Facebook del Comune di Ospedaletti dove viene spiegato come creare una mascherina anti-contagio efficace e di facile realizzazione, e comunica di aver deliberato l'annullamento del pagamento della retta mensile dell'asilo nido relativa al mese di marzo.