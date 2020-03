Continuano ad arrivarci le vostre foto #andratuttobene: ecco gli arcobaleno di Andrew, Tommaso e Filippo

#andratuttobene è l’hashtag ormai più noto nel nostro paese insieme a #iorestoacasa. E’ anche un modo per tenere occupata la mente dei più piccoli, anche loro costretti a restare in casa per lottare contro la diffusione del virus.

E, come già proposto nelle scorse ore, continuano ad arrivarci foto delle ‘produzioni’ dei bambini, che vengono apposte su terrazzi ed alle finestre, con i loro arcobaleni e scritte. Questa volta sono tre e ci arrivano da Tommaso e Filippo del ‘Lago Bin’ di Rocchetta Nervina, da Andrew di Isolabona e da un anonimo di strada Senatore Ernesto Marsaglia a Sanremo, immortalato da Tonino Bonomo.

Se volete, ovviamente, potete inviarci i vostri #andratuttobene alla mail redazione@sanremonews.it.