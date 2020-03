Tutte le indicazioni utili di Fidas per chi vuole donare il sangue ad Imperia, Sanremo e Ventimiglia

Chi è intenzionato a donare il sangue in questa emergenza sanitaria e per limitare gli accessi e gli spostamenti di persone nei centri di raccolta sangue di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, la Fidas provinciale invita gli interessati a telefonare nelle varie sedi dalle 7.30 alle 12.30 per prendere appuntamento per la donazione, per rispettare le normative vigente per la sicurezza e per offrire ai donatori il miglior servizio possibile.

Donare in questo particolare momento è un grande atto di responsabilità da parte di tutti noi per far sì di non creare ancora di più sofferenza alla nostra sanità. Per uscire e donare sangue si è giustificati dal decreto ministeriale, basta scriverlo sull’autodichiarazione.

Per appuntamenti telefonare a:

- Imperia - centro raccolta sangue via don Abbo 12 Tel- 0183 296395

- Sanremo –centro raccolta sangue via Manzoni 34 (traversa p.zza colombo) Tel. 0184 576385

- Ventimiglia – centro raccolta sangue via brigate Partigiane 2d – tel. 0184 235279