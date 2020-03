Sanremo: interpellanza di Fratelli d'Italia per chiedere la gratuità dei posteggi 'blu'

Interpellanza di Fratelli d'Italia per chiedere al Comune di rendere gratuiti i posteggi 'blu' sul territorio comunale.

I sottoscritti Consiglieri comunali,

viste le direttive stabilite dal DPCM dell’11 marzo 2020 che sospende tutte le attività economiche ad eccezione di quelle ritenute essenziali, come le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e garantisce l’apertura, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, dei servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché dell’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

evidenziato che queste misure, indispensabili per contrastare l’emergenza epidemiologica del nuovo Coronavirus COVID-19, hanno delle pesanti ricadute anche sulle attività economiche;

sottolineata l'indicazione pervenutaci dall’Assessore regionale al Lavoro Gianni Berrino e dal responsabile del dipartimento attività produttive di Fratelli d’Italia Sanremo Antonino Consiglio, di rendere gratuiti i parcheggi blu fino al 4 aprile per venire incontro ai lavoratori che non rientrano nelle attività sospese dal DPCM dell’11 marzo 2020 ma anche a coloro che per necessità essenziali e primarie sono costretti a spostarsi con la macchina , anche in considerazione del fatto che ad oggi nessun provvedimento su tale problematica è stato adottato dall'Amministrazione,

interpellano urgentemente il Sindaco e la Giunta



per conoscere se intendano dar seguito alla proposta di Fratelli d'Italia Sanremo di rendere gratuiti fino al 4 aprile i parcheggi blu sul territorio comunale per tutti coloro che sono costretti a spostarsi per lavoro o per situazioni di necessità con unica condizione che venga esposta sul cruscotto l’autocertificazione così come fatto da altri Comuni che già hanno attuato tale provvedimento.