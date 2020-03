Coronavirus, il commento dell'ex sindaco Capacci "Alla fine la guerra dei mondi è arrivata, ma ripartiremo"

Nella prima settimana forzata data dall'emergenza Coronavirus, il già Sindaco di Imperia Carlo Capacci interviene con un post, sottolinenado in particolare il suo pensiero critico sula Banca Centrale Europea e l'Unione Eruopea.

“E alla fine la Guerra dei Mondi da film è diventato realtà con l' unica differenza che al posto delle macchine extraterrestri c'è un piccolo microscopico virus che viene combattuto da un esercito composto da ammirevole personale sanitario in condizioni di lavoro critiche ma con immensa dedizione e professionalità. Mai nessuno avrebbe pensato che potesse accadere una cosa simile, neanche chi, come me, è appassionato fin da bambino di film di fantascienza. Potremmo parlare ore e ore di quanto sta accadendo nel nostro Paese, io sono convinto che ci sia solo una cosa da fare: ricordarsi di essere ITALIANO, tirare fuori il nostro orgoglio nazionale, attendere la fine dell' incubo a un metro di distanza da chiunque (se per caso si esce) pronti a rimboccarsi le maniche e ripartire. E' evidente il fatto che appartenere all' Unione Europea non serva a molto, come è evidente che la Presidente della Banca Centrale Europea sia inadeguata a ricoprire quel ruolo e che per suo demerito (o per pianificato intervento a favore della Germania) il nostro Paese pagherà un prezzo spropositato. #carlocapacci #imperia #liguria #italia #chifadasefapertre #bcedaoscar #wearethechampions #celafaremo”