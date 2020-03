Categoria dei rider a rischio contagio coronavirus, la Fit Cisl Liguria: "C’è bisogno di più tutele!"

“Dopo il blocco di molte attività emanato con l’ultimo DPCM sia i corrieri che i rider girano sempre di più per la nostra città, casa per casa per distribuire i beni che cittadini sempre più acquistano online”. Così Francesco Bottiglieri e Mirko Filippi della Fit Cisl Liguria che spiegano: “Realtà lavorative fatta di grandi aziende ma anche di piccole realtà, come categoria lavorativa è molto esposta al rischio contagio e in diverse situazioni si è trovata con dispositivi di protezione inadeguati o addirittura in mancanza totale di questi. Se non si blocca il trasporto bisogna però garantire che questi lavoratori lavorino in sicurezza. Lavoratori preoccupati e spaventati non tanto per loro stessi ma per le loro famiglie, vivono quotidianamente la paura di portare in casa e ai propri cari il contagio. Se si vuole continuare con le lavorazioni sicuramente c’è bisogno di più tutele anche con modalità operative diverse come la situazione d’emergenza impone”.