Camporosso: dissapori con il Segretario Comunale, il vice Sindaco Maurizio Morabito si autosospende

Il vice Sindaco di Camporosso, Maurizio Morabito, si è autosospeso dalla sua carica, in aperto contrasto con le decisioni che vengono prese dal Segretario comunale, Marcello Prata.

“Da diversi mesi – sottolinea Morabito - non condivido il lavoro svolto dal Segretario. Io Camporosso ce l’ho nel cuore e dedico molto tempo al mio comune, come fa la Giunta ed i dipendenti. E vorrei che tutti facciano il loro meglio. Da quando siamo stati rieletti c’è in atto uno scontro e vorrei che anche lui faccia una riflessione sull’accaduto. In questi 6 anni non ho mai avuto problemi con il Sindaco, la Giunta, i dipendenti ed il Consiglio e si lavora sempre in armonia con l’appoggio dell’Amministrazione”.

“Sicuramente la cosa rientrerà – termina Morabito - ma questo è un segnale che voglio dare, affinchè anche gli altri, compreso il Segretario comunale, ami la città ed il Comune di Camporosso come faccio io ed il resto della macchina comunale. Tengo a sottolineare che il mio gesto non è assolutamente di natura politica”.