Bordighera: limitare gli spostamenti per il Covid-19, consegna a domicilio dei sacchi per la differenziata

L’Amministrazione Comunale di Bordighera, per limitare al massimo gli spostamenti durante il periodo di contenimento della diffusione del Covid-19, effettuerà (grazie alla disponibilità manifestata dalla Ditta Docks Lanterna) il servizio di consegna a domicilio dei sacchi per la raccolta differenziata, sia per i privati che per le attività commerciali. La consegna inizierà domani e, per ricevere i sacchi, si potrà contattare la ditta al numero 0184/264737, in modo da concordare tempi e modalità di consegna.

Per lo stesso motivo l’Amministrazione ha deciso di rinviare a data da destinarsi lo svolgimento della Commissione Consiliare per gli Affari Generali e la Programmazione prevista per lunedì prossimo. Fra gli argomenti all’ordine del giorno erano previsti, tra gli altri, l’approvazione del conto consuntivo 2019 e la seconda variazione al bilancio di previsione 2020-2021-2022, nella quale si finanziavano spese per beni e servizi necessari a contrastare la diffusione del Covid-19.

L’Amministrazione Comunale pertanto, per reperire i fondi di cui sopra, interverrà in via d’urgenza con deliberazione della Giunta Comunale che, nei termini di legge, sarà presentata al Consiglio Comunale per la ratifica.