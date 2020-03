L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 13 al 20 marzo

ARIETE: Le dissonanze di Marte, Giove e Saturno portano un po’ di scompiglio sul lavoro o nella quotidianità compresa la necessità di dovervi organizzare diversamente. Vi toccherà altresì, in nome della quiete, mordervi la lingua nel trattare con una persona piuttosto veemente, esigente od impertinente. Non da escludere diatribe a sfondo materiale, cose da far aggiustare, spostamenti da posticipare e un rospetto da ingollare. Tendenza alle infreddature e alle infiammazioni

TORO: Tanti settori verranno messi sotto torchio turbando leggermente il consueto entourage ma da imperterriti zucconi cercherete e rinverrete soluzioni a ciò che attualmente turba riuscendo in un intento o tagliando un ambito traguardo. Consigliabile a tutti voi non commettere imprudenze ed eludere viaggi se non in caso di estrema necessità, tutelare gli interessi, girare alla larga da gente influenzata, mitigare lo stress e dedicare il week end al relax o all’essere amato.

GEMELLI: Tra giovedì e lunedì accadrà qualcosina di inaspettato, il nervosismo impererà e una convocazione sorprenderà oppure denoterete intoppi in una faccenda che speravate si definisse in fretta. Un figliolo o genitore metterà in agitazione o si comporterà strambamente. Curate l’alimentazione, aumentate le difese immunitarie assumendo vitamine, pappa reale, papaia secca, non spossatevi eccessivamente, controllate la pressione ed apprestatevi ad una tenera emozione.

CANCRO: Uno spizzico di apprensione colpirà a tradimento portandovi a soffrire di stati ansiosi o non riuscendo a coordinarvi adeguatamente. In aggiuntiva, una missiva vi lascerà esterrefatti mentre un parente o un congiunto alimenterà, per svariati motivi, una larvata preoccupazione. Nel trattare con chi vi attornia siate meno pignoli e, malgrado gli sbalzi umorali abbondino, scendete ad un savio compromesso indispensabile al fine di salvaguardare la quiete. Stomaco in subbuglio.

LEONE: Di cosine strane ne accadranno parecchie ed una di queste avrà il potere di stupirvi… Rivedrete amici di vecchia data, risolverete, pur se parzialmente, una questione, vi caverete un pallino o una soddisfazione, farete un incontro assai casuale o riceverete notizie da chi non sentivate dalle calende greche. In ambito professionale invece prenderete una decisione o reclamerete un diritto negato. Fastidi relativi ad un alloggio, una transazione o un anzianotto.

VERGINE: Se passati attraverso il vaglio di malesseri o peripezie pian pianino risalirete la china pur restando un fondo di spossatezza ed il timore di non farcela a sopperire a varie incombenze. In ambito operativo vi barcamenerete indipendentemente da un contesto penalizzante. In amore invece le sorprese tracimeranno sia per i single che per i mal maritati. Grazie al trigono di Giove accederete ad un introito o farete un conveniente acquisto. New da vicino e da lontano.

BILANCIA: Vi attende una settimana squinternata comprese delle dispute con buffi elementi, una latente tensione o un’antipatica indisposizione… Ma suvvia… non crogiolatevi nell’apatia e date retta a chi, pur non sapendolo dimostrare, vuole vedervi sereni.…Qualcuno di voi è in trepida attesa: trattasi forse di una risposta tanto attesa, un cambiamento, l’ottimizzazione di un campo stante a cuore o di un evento speciale! Fatto sta che starete sulle spine sino alla fine…

SCORPIONE: Nella vita vi sono momenti per agire ed altri per aspettare… L’attuale richiede ponderazione: non pigliate quindi avventate decisioni e se un tarlo assilla, parlatene con confidenti in grado di capirvi, spronarvi ed aiutarvi malgrado la diffidenza seguiti ad accompagnarvi. In amore siate schietti al fine di non venir fraintesi. Degli intoppi sulla strada o nel parcheggiare potrebbero comportare delle multe da pagare. Imbarazzi intestinali, rinite, colite o schiena dolente.

SAGITTARIO: Quanti eventi scivolano sull’attuale panorama astrale lasciando dell’amaro in bocca quantunque gli aguzzi scogli della realtà ferissero pari ad una stilettata… E di cantonate ne avete beccate a sufficienza per ripetere i medesimi errori…Il periodo appare fermentato e, per motivazioni personali, domestiche, economiche o familiari le angustie non mancheranno però non agitatevi ed imparate a vivere sereni: tanto le sorti del destino difficilmente si possono cambiare…

CAPRICORNO: Faticherete a rinvenire la sospirata tranquillità e così tra un problemino, un cambiamento di programma, un chiodo fisso e un tormentone, giungerete a sabato con la testa nel pallone…Tirando aria di crisi risparmiate posticipando sborsi voluttuosi a tempi migliori specie se attuate in un settore industriale, artigianale o commerciale. Variare look, concedersi un diversivo o una frivolezza permetterà, alle appartenenti del gentil sesso, di recuperare autostima e gaiezza.

ACQUARIO: Leggermente alla coque mancherete di sprint adagiandovi in una posizione di stallo ma ciò è dovuto sia a questo marzo pazzerello che a una larvata insoddisfazione che non riuscite ad arginare. Una donna vi farà arrabbiare, un soggetto con le paturnie croniche, vi terrà il musetto, una delusione raffredderà il cuore e un acciacchino abbisognerà di un controllino. Nel contempo una bella notizia rinfrancherà. Guazzabugli in casa o in campo sentimentale. Incontro casuale.

PESCI: Dare qualcosa per assodato o far programmi a lunga scadenza, in questa fase così delicata non conviene… Accontentatevi di ciò che passa il convento, non bisticciate con il partner per sciocchezzuole, apprestatevi a delle sorpresine e siate positivi. Lieve calo della produttività per chiunque attui in proprio. Se intolleranti a certi alimenti evitateli e se l’ago della bilancia singhiozza attenetevi ad una dieta stringata. Auguri, regali o feste private per chi avanza d’età.

Con l’augurio che le stelle guidino ognuno di voi verso isole di quiete e serenità!

Per temi natali, previsioni, analisi karmica, rapporti di coppia, e per qualsiasi consulto astrologico, rivolgetevi a: Corinne astrologia, corso Europa 25 (12084 - Mondovì). Telefono 0174-551175; mail corinne.v@libero.it