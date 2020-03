Parte oggi il tour virtuale delle bellezze della Riviera dei Fiori, grazie all’iniziativa social di Prime Quality la società che gestisce Villa Nobel

Da oggi il team di Villa Nobel ha deciso di realizzare un viaggio virtuale tra i tesori della nostra Provincia. In questo periodo non possiamo viaggiare fisicamente, ma possiamo scoprire o riscoprire la riviera ligure, le sue attrazioni ed i suoi scorci più suggestivi.

Sulla pagina Facebook e sul profilo instagram di Villa Nobel verranno postate le bellezze della Riviera dei fiori, Gianmaria Leto afferma “E’ un’iniziativa volta a valorizzare il nostro territorio, anche in questo momento così difficile. Non dobbiamo dimenticarci quanto offre la nostra provincia , postare i suoi tesori sui social, è un modo per diffondere “il bello”, dare alle persone l’opportunità di viaggiare virtualmente e di arricchirsi tramite il web.

Ringraziamo tutti coloro che vorranno contribuire a questa iniziativa, inviandoci foto, descrizioni e segnalazioni alla mail: eventi@primequality.it o sulla pagina facebook @VillaNobel, che ovviamente citeremo come fonti. Insieme possiamo diffondere e far conoscere le bellezze della nostra provincia #andràtuttobene.