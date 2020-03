Sospensione del pagamento dei tributi comunali, istanza di Confcommercio Imperia a tutti i sindaci della provincia

Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Imperia ha inviato a tutti i sindaci della Riviera una richiesta per sospendere il pagamento dei tributi comunali.

L'istanza è diretta conseguenza di questa fase economica particolarmente problematica per tutte le imprese.

“L'emergenza Coronavirus” si legge nella lettera trasmessa ai comuni “comporta e comporterà nel futuro pesanti conseguenze economiche sulle attività imprenditoriali che si trovano ad affrontare rilevanti problemi di sussistenza economica. Riteniamo importante agevolare le imprese con ogni possibile modalità”.

Tra i primi ad accogliere le richieste di Confcommercio il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

“In questo momento l'Amministrazione” sottolinea il primo cittadino della città dei fiori “è vicina alla categoria e intende sostenere per quanto fattibile tutte le attività produttive insediate sul territorio comunale con interventi calibrati e condivisi. In attesa dei provvedimenti del governo per il sostegno all'economia in questa fase di emergenza il comune di Sanremo sta valutando le misure più urgenti e idonee a sostegno delle attività produttive del territorio. In tal senso, anche dopo essere stato contattato a tal proposito da Confcommercio, si ritiene percorribile e proficua l'opzione di un sostegno al credito e dalla liquidità attraverso contributi in conto interesse.

Al fine di concentrare gli sforzi e non disperdere le risorse addivenire nel più breve tempo possibile ad una proposta condivisa da tutti che contenga i suggerimenti di Confcommercio su questa o altre misure utili, efficaci e percorribili”.