Scegli risparmio e qualità, scegli Stufe a pellet Italia

Creata dalla sintesi tra processi di lavorazione artigianali e le migliori tecnologie, l’alta qualità certificata dei prodotti realizzati da Stufe a Pellet Italia è solo una delle ragioni del successo della proposta Made in Italy, premiata dall’apprezzamento di oltre 65.000 clienti. Un risparmio per il portafoglio che fa bene all’ambiente, senza compromessi sul comfort e con il vantaggio di prezzi competitivi, grazie all’acquisto direttamente dal produttore. E adesso anche con la possibilità del pagamento rateale.

Riscaldamento eco-compatibile e conveniente grazie a stufe pellet Made in Italy

Ad aver condotto alla sua leadership nel mercato delle stufe a pellet contribuiscono le 4 stelle, secondo la certificazione ai sensi del DM 186/2017, estese all’intera offerta. Ma anche il portato innovativo della produzione, i prezzi concorrenziali, la pronta consegna relativa a tutti i prodotti, la spedizione gratuita e il contrassegno.

E questo senza contare le altre modalità di pagamento, la professionalità di un’impresa specializzata nella produzione di stufe a pellet e l’opportunità di acquisto con un semplice click, utilizzando il portale www.stufeapelletitalia.com.

Ogni stufa è il risultato di un processo di ideazione, progettazione, design, realizzazione e assemblaggio completamente Made in Italy. È grazie alla cura verso ogni particolare, di cui fanno parte attenti controlli su qualità e sicurezza nel rispetto delle normative europee, che il cliente approfitta di stufe a pellet di raffinata fattura, all’avanguardia sul piano tecnologico ed eco-compatibili.

All’interno del catalogo sono presenti 16 modelli che fanno riferimento a tre tipologie di prodotti: stufe ad aria, stufe idro, caldaie idro. È disponibile inoltre Vortice 120 Kw, generatore di aria calda alimentato a biomassa con carico pellet dal basso. Una soluzione per il riscaldamento di ampi spazi, quali ad esempio capannoni, magazzini e serre.

Sono tutti articoli in pronta consegna, ciò significa che il cliente riceve il prodotto desiderato in appena 48-72 ore lavorative da quando ha eseguito il pagamento.

Ai prezzi già molto competitivi di Stufe a Pellet Italia, s’aggiunge un’ulteriore opportunità di risparmio. Ricorrendo al cosiddetto Decreto Crescita (Decreto 83/2012), si può usufruire della detrazione fiscale del 50% che dimezza quindi il prezzo della stufa.

La comodità del pagamento rateale con Soisy

Oltre alla praticità di acquistare in pochi istanti e in un click, grazie al portale www.stufeapelletitalia.com, Stufe a Pellet Italia fornisce vantaggiose modalità di pagamento. Il cliente può scegliere tra bonifico bancario, carta di credito, contrassegno e pagamento rateale.

La comodità di un pagamento rateizzato è assicurata dalla partnership con Soisy, marketplace dei prestiti tra privati. Rapido, semplice e completamente online. La richiesta viene inviata via web, usando PC o smartphone, e sempre in formato digitale avviene la firma del contratto. Inoltrata la richiesta, in appena cinque minuti è notificata l’eventuale accettazione.

Soisy fornisce inoltre la massima trasparenza. Non ci sono spese nascoste, è tutto compreso nella rata mensile. Al bando spiacevoli costi imprevisti o clausole indecifrabili, basta moltiplicare la rata per i mesi del piano di rimborso. Niente di più semplice.