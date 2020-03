Pizza a domicilio: a Ceriana il Ristorante Pizzeria “La Piazza” ha attivato un servizio di delivery a casa

L'entrata in vigore del nuovo decreto straordinario che estende la "zona rossa" a tutta Italia ha dato il via libera al servizio a domicilio per molti ristoratori. L’attività in questo modo può comunque proseguire oltre le 18, orario di chiusura al pubblico, con un servizio di delivery. La situazione ha portato lo staff del Ristorante Pizzeria “La Piazza” di Ceriana a ragionare sulla possibilità di offrire un servizio di asporto dedicato solo alle pizze e bevande, per far fronte alla richiesta estremamente consistente degli ultimi giorni. Questa iniziativa consente di fornire un servizio ai residenti che devono rimanere chiusi in casa in questo periodo. Per il momento si possono ordinare alcune pizze con bevande a richiesta.

Se desiderate ordinare potete farlo chiamando al 0184 551682 oppure al 331 2144458 a partire dalle 17.00.

Le consegne sono gratis in tutto il Comune di Ceriana e verranno effettuate dalle 18.00 in poi.

Il Ristorante Pizzeria “La Piazza” si trova in via Don. G. Cassini angolo piazza Marconi.

Per la scelta delle pizze o delle bevande cliccate (qui).