Free Spin : scopri il modo di divertirti e passare il tempo in allegria

Un player prima di iniziare a giocare deve assicurarsi che la sala da gioco online abbia regolare licenza AAMS. Solo allora potrà sfidare la sorte. Le regole, l'assistenza alla clientela e la sicurezza garantiranno oltre ad un gioco imparziale, anche transazioni bancarie sicure. Se tu desideri giocare in modo sicuro, prima di scegliere una piattaforma dovrai assicurarti che abbia una licenza AAMS. Una volta confermate queste credenziali, avrai accesso ad una vasta scelta di giochi online di casinò come: Blackjack, Baccarat, Roulette, Craps e molti altri ancora. Inoltre, alcuni siti offrono anche diverse varianti di questi giochi. Questo è uno dei motivi per cui un giocatore debba scegliere un casinò che faccia davvero la differenza.

Ad esempio, le slot e in particolare le video slot, sono il tipo di gioco che può fare la differenza per un casinò. Ma non è tutto! Un buon sito di giochi deve poter offrire all'utente una grande varietà di bonus e promozioni speciali online dal momento in cui accede al sito. Di solito sono in forma di bonus gratuiti o di alcune funzionalità speciali, ad esempio free spin o giri gratuiti.

I bonus e le promozioni di un casinò online sono importanti quando si tratta di sicurezza. I migliori casinò AAMS sono regolamentati e offrono normalmente questi bonus. Se però sei un player inesperto, sicuramente ti starai chiedendo cosa siano i bonus. Devi sapere che per bonus si intende una somma di denaro virtuale che ti viene offerta in fase di registrazione su un bookmaker online utilizzando un codice bonus. Grazie a questo bonus potrai iniziare a scommettere con maggiore sicurezza. Dovrai inoltre rispettare i termini e le condizioni indicati dalla piattaforma di tuo interesse, termini, che potranno cambiare a seconda del bonus che ti verrà offerto dal bookmaker che avrai scelto. Esistono diversi tipi di bonus benvenuto che si suddividono in: Bonus senza deposito, Bonus sul primo deposito, Bonus rimborso sulle perdite, Bonus sulla prima scommessa, Bonus a quota maggiorata e Bonus progressivo.

Il primo è il più conveniente in assoluto ma molto difficile da trovare. Il secondo ti permette di usufruire di una somma bonus sulla la tua prima ricarica dopo la tua registrazione. Il terzo, se sei alla tua prima esperienza in rete, ti permette di ottenere una percentuale di rimborso, che può variare da sito a sito. Il quarto lo ottieni solamente dopo aver piazzato la tua prima scommessa, sia che questa sia vincente che perdente. Il quinto è un’offerta di benvenuto rara, infatti pochi siti di bookmakers AAMS la attuano e consiste nel registrarti effettuando un deposito e convalida del tuo conto di gioco. Il sesto ed ultimo è il meno conveniente, salvo in alcuni casi specifici.

Si tratta di un importo in denaro, concesso dal bookmaker, utile a fidelizzare i clienti già acquisiti e ad invogliare nuovi giocatori ad iscriversi sul sito. Ogni gioco presenta combinazioni di vincita diverse e una volta sulla piattaforma, potrai attivare il codice promo ed essere molto più competitivo e vincente. Se poi sei alle prime armi, il sito ti mette a disposizione tutta una serie di agevolazioni che ti consentiranno di appropriarti di strategie di gioco da vero player incallito.