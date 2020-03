Violano il Decreto per uscire e darsi a droga e alcol: denunciati alcuni giovani a Taggia e Sanremo

Nonostante le restrizioni imposte dall’ultimo DPCM, alcuni cittadini hanno tentato di eludere i controlli sfruttando le ore notturne per uscire di casa. Nella serata di ieri e per tutto l’arco notturno, i Carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno intensificato i servizi di controllo e vigilanza su tutto il territorio di competenza al fine di garantire la giusta sicurezza a tutta la popolazione e il rispetto dei dettami imposti dal nuovo Decreto.

In particolare a Taggia, intorno alla mezzanotte, una pattuglia della locale Stazione ha individuato un’auto parcheggiata in luogo appartato lungo la via che porta a Castellaro identificando all’interno cinque giovani residenti nell’imperiese, tra i quali una minore. Alla vista dei militari, credendo di non essere notati, hanno tentato di disfarsi di una bustina contenente 4 grammi di marijuana lanciandola dal finestrino. Sono stati tutti denunciati in stato di libertà per inosservanza dei provvedimenti adottati (art. 650 c.p.) e segnalati alla Prefettura di Imperia quali assuntori di sostanze stupefacenti.



Qualche ora più tardi, una pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta in piazza Colombo dove sono stati identificati sei giovani, cinque dei quali stranieri intenti, a consumare sostanze alcoliche sul “solettone”. Ai militari hanno dichiarato falsamente di dover andare a fare la spesa. Anche loro sono stati deferiti e allontanati presso i rispettivi domicili.