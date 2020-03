Sanremo: 88enne chiede di poter ricevere le analisi via mail ma si sente dire che non è possibile

Una sanremese di 88 anni ha denunciato al nostro giornale un fatto che, in questi giorni di disposizioni importanti per fronteggiare il Coronavirus, lascia un po’ perplessi.

La donna, infatti, la scorsa settimana ha fatto alcune analisi in un laboratorio della città dei fiori e, questa mattina sarebbe dovuta andare a ritirarle. Vista la situazione l’88enne ha deciso di telefonare, chiedendo l’invio dei risultati via mail ma, dal laboratorio si è sentita rispondere che avrebbe dovuto chiederlo la settimana scorsa.

La donna, che ovviamente non ha gradito la risposta, ora cercherà di fare i passi necessari affinchè possa ricevere telematicamente i risultati, in modo da non dover uscire di casa.