Sanificazione aree pubbliche di Dolceacqua, Gazzola risponde a Cassini: "Per il momento non è prevista""

“A seguito della richiesta del consigliere Cassini, la sanificazione delle aree pubbliche non è tra le indicazioni dettate dal Ministero della salute o dai DPCM emessi. Le autorità preposte non la ritengono in questo momento uno strumento efficace per il contrasto alla diffusione del virus”. Ad intervenire spiegando i motivi per i quali per il momento non verrà effettuata la sanificazione delle aree pubbliche è il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola che spiega: “Il comune ha comunque già individuato la società da impiegare per l’eventuale intervento, la quale sta attendendo indicazioni da ministero per individuare la tipologia di prodotto più efficace ma che nello stesso tempo non sia dannoso per persone od animali (su questo si rimanda al comunicato dell’ ANID, Associazione Nazionale Imprenditori della Disinfestazione).

Inoltre, è stato istituito un tavolo dei diciotto sindaci del comprensorio, proprio per discutere una sinergia di interventi atti a contrastare il COVID-19 ed in aiuto alle persone.

Vorremmo infine tranquillizzare tutti che l’amministrazione comunale e gli uffici sono continuamente operativi ed attenti nella gestione di questa emergenza, come confermano i numerosi interventi già effettuati (tra cui l’immediata sanificazione della scuola, la predisposizione di dispenser nella stessa ed in alcuni luoghi pubblici, l’attivazione del servizio di aiuto alle persone, in collaborazione con la protezione civile e la continuità della comunicazione nei confronti della popolazione).

Cogliamo l’occasione per invitare tutti a rispettare le norme dettate dal DPCM, in particolare di uscire da casa solo in caso di reale necessità”.