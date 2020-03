Ospedaletti: una chiamata al 112 sventa il tentato furto in un appartamento, 48enne arrestato dai Carabinieri

I carabinieri di Ospedaletti hanno arrestato, martedì scorso e in flagranza di reato, un 48enne libico per tentato furto in una abitazione.

E’ stata una segnalazione telefonica ad allertare i militari che, raggiunto il luogo dove l’uomo stava cercando di rubare, lo hanno bloccato mentre si stava dando alla fuga. E’ stato poi convalidato il suo arresto ed il giudice ha inflitto la pena di un anno e due mesi di reclusione oltre a 300 euro di multa.

Anche l’intervento di martedì scorso conferma come, eventuali chiamare al numero unico 112 sia fondamentale per segnalare eventuali movimenti sospetti di chi non ha un giustificato motivo per aggirarsi nei pressi di abitazioni altrui.