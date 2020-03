Imperia: due 21enni fermati dalla Polizia, a casa nascondevano 90 grammi di marijuana ed un coltello

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno fermato due 21enni di Imperia.

I due, particolarmente agitati, hanno consegnato agli agenti degli involucri pieni di droga che nascondevano all’interno dei pantaloni oltre un coltello con lama a scomparsa.

Sono state perquisite le abitazioni dei due e, in una di queste sono stati trovati 6 grinder per il taglio dello stupefacente, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico, un’arma a rotazione con cinque lame acuminate e un tirapugni in metallo. A casa dell’altro ragazzo, invece, oltre a due bilancini anche 90 grammi di marijuana.

I sono stati denunciati per detenzione di droga e porto abusivo d’armi.