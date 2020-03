Il sindaco di Taggia Mario Conio è positivo al Coronavirus, "Non ho sintomi preoccupanti"

Il sindaco di Taggia, Mario Conio è risultato positivo al Covid-19. L’indiscrezione è stata confermata poco fa dallo stesso primo cittadino che ha voluto rassicurare l’opinione pubblica fornendo ulteriori ragguagli.





Abbiamo raggiunto il sindaco Conio al telefono che ha confermato lo stato di positività al Coronavirus. Per fortuna al momento non presenta sintomi gravi ma adesso si trova sottoposto al regime di sorveglianza attiva con controlli costanti per le prossime due settimane. "Ieri ho avuto poca febbre ed ho chiamato subito il numero d'emergenza e sono stato sottoposto ad un tampone d'urgenza, oggi risultato positivo. In questo momento non ho altri sintomi. Per le prossime due settimane sarò in sorveglianza attiva. Non ho sintomi preoccupanti e non sono preoccupato" - ha confermato il sindaco.Conio è il primo rappresentante delle istituzioni liguri ad esser rimasto contagiato dal Covid-19. Le sue condizioni di salute attuali non richiedono la degenza in Ospedale. La macchina comunale a Taggia va avanti anche senza la presenza fisica del suo sindaco in Comune. "Lo confermo. Come Comune abbiamo applicato fin da subito tutti i protocolli precauzionali legati al contenimento del Covid-19. Per quanto mi riguarda con ASL stiamo valutando ulteriori iniziative" - conclude Conio.

Al sindaco Mario Conio ed alla sua famiglia vanno gli auguri di pronta guarigione da tutta la redazione di Sanremo News e dal gruppo editoriale More News.