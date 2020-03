Emergenza Coronavirus, Toti: "I numeri sono in crescita, ma la sanità regionale è organizzata e preparata"

"Ci aspettavamo numeri in crescita e in crescita sono stati". Così il presidente della giunta regionale ligure Giovanni Toti durante il consueto punto stampa serale, insieme all'assessore alla sanità Sonia Viale e all'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone, sui dati odierni dei contagi da Coronavirus. Un quadro che evidenzia i numeri in salita anche oggi. Il governatore ligure ha infatti, analizzato i casi ospedalizzati e non. Nello specifico sono saliti a 326 i casi positivi di Coronavirus in Liguria, 65 in più rispetto a ieri. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 170 mentre 156 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 1.289 i casi di sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure. 17 i deceduti in tutto dall'inizio dell'emergenza. Dei 170 ospedalizzati, 54 in sono in terapia intensiva, più 65 rispetto a ieri e più 16 in terapia intensiva suddivisi tra Asl 1 18, di cui 2 in terapia intensiva, Asl 2 36 di cui 8 in terapia intensiva, al San Martino di Genova sono 51 i pazienti ricoverati di cui 24 in terapia intensiva, all' Evangelico 18 di cui 8 in Terapia intensiva e al Galliera 21 di cui 5 in terapia intensiva. Infine all' Asl 4 è ricoverato un solo paziente mentre all'asl 5 sono 25 di cui 7 in terapia intensiva. A domicilio sono curate 156 persone. In sorveglianza attiva in totale sono 1.289 in Liguria, più 165 rispetto a ieri. 67, 8 anni è l'età media dei pazienti contagiati mentre il range dell'età dei pazienti liguri ricoverati è dai 46 ai 90 anni.

"La bambina ricoverata al Gaslini è già a casa ed è risultata negativa", ha comunicato Toti. Una buona notizia quindi, che apre un momento di serenità nonostante il quadro importante dei contagi in regione."La nostra sanità sta volando nella fase due bis e i posti letto in terapia intensiva- ha precisato Toti- ci sono e sono sufficienti qualora ce ne sia bisogno". Un problema, però è rappresentato dalla carenza della strumentazione per prevenire il contagio come mascherine e ventilatori. "Abbiamo rinnovato il nostro grido di dolore alle conferenza delle Regioni per la mancanza dei dispositivi di sicurezza individuali- ha sottolineato Toti. Grazie ai privati stiamo ricevendo donazioni, ma le nostre richieste sono state riformulate al Governo". Domani il Governo varerà il decreto con le misure economiche da destinare ai vari settori. "Si tratta del pacchetto dei 25 miliardi- ha spiegato il governatore- ma ancora non è stato mandato in visione alle regioni ed è per questo che ho chiesto un confronto con l'Esecutivo su questa tematica". Le misure che la Liguria chiederà al tavolo sono tante e soprattutto riguardano la cassa integrazione per chi non lavorerà nelle prossime settimane, aiuti per il commercio e tutta l'imprenditoria danneggiata, e poi anche le deroghe ai commissari per far ripartire il Paese e le deroghe alla sanità in materia di acquisti e forniture.

Il vertice della politica regionale ha poi rinnovato un appello a Confidustria e agli altri sindacati, che ha già incontrato oggi, affinché vengano rispettate nelle fabbriche, nelle aziende e nei vari negozi aperti, "rigorose misure di profilassi e prevenzione per evitare che la salute dei lavoratori sia compromessa. Anche loro devono essere al nostro fianco". La sanità regionale poi, lavora per aumentare i posti letto e le strutture che ospiteranno i pazienti dimessi e la cui salute è in ripresa. "L'espansione del nostro sistema sanitario è in corso- ha chiosato Toti- più di cento posti di terapia intensiva sono state aggiunti e da domani inizieranno le dimissioni di molti pazienti ricoverati al San Martino e all'Asl 5. Queste persone, che specifico sono guarite, faranno una convalescenza protetta e andranno in un alcune strutture a Genova e a La Spazia; poi da marzo sarà attiva per l'emergenza alla scuola di polizia penitenziaria di Cairo Montenotte".

Come annunciato nei giorni scorsi, la nave traghetto della Msc al porto di Genova verrà allestita la prossima settimana con 25 posti letto che serviranno per un dare un ricovero a chi non ha una struttura per superare la convalescenza. Infine il presidente della Regione si è appellato al buon senso della popolazione invitando tutti a stare a casa per prevenire il contagio. "Domani cesseranno le esigenze di lavoro di molti cittadini e quindi verranno meno i motivi per uscire. Abbiamo bisogno di vedere una Liguria vuota, ha sottolineato Toti, nessuno quindi che ciondoli per strada, in spiaggia o nei centri. Non bisogna andare a trovare i parenti perché c'è un serio rischio di contagio. Non dobbiamo rischiare che questa malattia faccia più danni di quanti noi ne possiamo contenere, quindi bisogna stare a casa. I cittadini ci devono aiutare e la curva dell'epidemia deve cambiare. Se così sarà, sarà una vittoria per tutti".

La "politica" ha fatto una breve parentesi all'interno del punto stampa per le comunicazioni in merito all'emergenza del Coronavirus ed in particolare Toti ha commentato la possibilità che le consultazioni regionali possano subire un rinvio."Il governo deve almeno fare una telefonata se si decide di far slittare le elezioni regionali che comunque avremmo vissuto in maniera serena. Ora però le elezioni non sono la nostra priorità, la priorità è la salute dei cittadini".