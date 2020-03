Coronavirus, anche ad Imperia le note dell'inno di Mameli per "sconfiggere" la paura del contagio (Video)

Non si arrestano anche ad Imperia e provincia le iniziative volte a superare, almeno sotto il profilo sociale, l'emergenza dettata dal contagio da Coronavirus. Dopo la campagna social di #iostoacasa, l'hashtag che vuole sostenere le misure di contenimento del contagio varate dal premier Giuseppe Conte, e dopo l' "invasione" degli arcobaleni anche sui terrazzi al grido di #andratuttobene, in città già ieri pomeriggio in molti-come potete vedere e sentire dal video allegato- hanno intonato l'inno italiano. Anche ad Imperia quindi, si è deciso di stare alla finestre per sconfiggere la paura attraverso le note del brano cardine dell'orgoglio patriottico italiano.

La musica usata come terapia contro la paura nell'attesa che venga trovata proprio una terapia medica per sconfiggere il Covid-19.Sui Whatsapp di molti infatti, è stato diffuso un messaggio dal titolo: "affacciati alla finestra Italia mia". Musicisti di professione e amanti della musica alle 18 in punto si sono radunati sui propri balconi, o semplicemente dalle loro finestre, per suonare e cantare l'inno di Mameli. L'Italia, e anche la Liguria, è diventato per alcuni minuti un gigantesco concerto che "non serve a fermare il virus certo, recitava il messaggio, ma a regalarci un momento di unione!". E così è stato.

Ma i flashmob non finiscono qua. Come in tutta Italia, stamani a mezzogiorno in punto ad Imperia, ma anche nel dianese, è stata lanciata un'altra iniziativa di solidarietà dallo scopo solidale. "Tutti alle finestre per un lungo applauso- recita il messaggio inoltrato dagli organizzatori- di ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando per noi negli ospedali e di incoraggiamento a noi. Un gesto semplice per unire le nostre mani". Nonostante il contagio, nonostante la paura della malattia, nonostante le privazioni che tutti stanno mettendo in atto per sconfiggere al più presto l'epidemia, c'è una Liguria unita, una Imperia e provincia stretta intorno ai tanti medici, infermieri e operatori sanitari che lottano ogni giorno in corsia per salvare più vite possibili, c'è un Italia che non molla e vuole ritornare al più presto alla vita di tutti i giorni.