Bordighera: resti umani trovati dai Carabinieri in via Pasteur, potrebbe essere un clochard morto da molto tempo

Resti umani che potrebbero essere di un clochard morto da molto tempo sono stati trovati oggi pomeriggio in una casa normalmente abitata da senzatetto in via Pasteur a Bordighera.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per poter rimuovere i resti. Al momento, non essendoci denunce di scomparsa nella zona, è impossibile ricondurre i resti a qualche scomparso da fuori provincia ma, non è da escludere che possa trattarsi di un clochard di difficile identificazione.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri che dovranno demandare il tutto al medico legale per capire se si sia trattato di una morte violenta o naturale.