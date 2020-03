Sanremo: una serie di misure economiche straordinarie del Comune per sostenere le imprese della città

In attesa dei primi decreti attuativi del Governo, fondamentali per dare supporto finanziario ad imprese, lavoratori e famiglie in questa drammatica fase emergenziale, l’Amministrazione comunale di Sanremo al termine di una un'altra lunga sessione di riunioni in Comune, ha delineato un pacchetto di nuove misure straordinarie, a compendio di quanto già farà il Governo.

Due le misure al vaglio, che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti. Una per le imprese di ogni categoria, che consiste in un intervento del Comune di sostegno al credito e alla liquidità attraverso contributi in conto interesse. “Un'opzione che stiamo approfondendo con le associazioni di categoria – evidenzia il Sindaco Biancheri – mentre una seconda, invece, rivolta a tutti i cittadini, con la quale stiamo cercando di definire una moratoria dei piani rateali di pagamento di alcune imposte comunali. Resistiamo insieme”.