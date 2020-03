Coronavirus: iniziative dei fabbri e degli idraulici della Confartigianato della provincia di Imperia

Dopo un confronto interno, avuto in occasione di un’analisi dell’attuale situazione legata all’emergenza coronavirus, gli associati della categoria Fabbri della Confartigianato di Imperia si sono messi a disposizione per le necessità strutturali sanitarie che possano richiedere la propria opera.

“Come già accaduto per altre calamità naturali, registrate in Italia negli ultimi anni – ha detto Fabrizio Francone, Presidente dei Fabbri di Confartigianato Imperia - il nostro settore si sente infatti moralmente chiamato a collaborare con le imprese di produzione per la realizzazione di manufatti (letti, impianti metallici per i reparti di radiologia, ecc) necessari per l’adeguamento degli ospedali e per l’allestimento sul territorio di nuove strutture mobili sanitarie. Per il lavoro ordinario, nel rispetto delle disposizioni indicate dal Governo in merito alle misure di contenimento del Covid-19, ci siamo inoltre organizzati con una turnazione tra colleghi in modo da garantire un servizio alla cittadinanza per eventuali esigenze urgenti”.

Iniziative anche da parte della categoria Idraulici e Termoidraulici della Confartigianato di Imperia che, dopo aver analizzato la situazione all’interno del proprio consiglio direttivo, ha invitato tutti i colleghi a rispettare le misure di contenimento del Covid-19. “In applicazione del DPCM dell'11 Marzo 2020 recante le misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale – ha confermato Claudio Negro, Presidente degli Idraulici e Termoidraulici di Confartigianato Imperia - a fronte di un consulto del Consiglio direttivo della categoria, a tutela della salute pubblica, invitiamo gli associati ad assumere una posizione di totale osservanza delle prescrizioni. Fino al termine delle condizioni di emergenza epidemiologica, dovranno essere esclusivamente garantiti alla cittadinanza i servizi di carattere di urgenza”.

La Confartigianato prosegue la sua attività di supporto alle imprese, ricevendo il pubblico presso i propri uffici presenti sul territorio solo su appuntamento. Intanto sono stati necessariamente annullati i corsi di formazione che erano stati messi a calendario nel mese di Marzo. “Sarà nostra premura comunicare le nuove date dei corsi – dicono dalla Confartigianato - nel momento in cui saranno terminate le condizioni di emergenza epidemiologica da vda COVID-19 e tali da consentire in massima sicurezza igienico-sanitaria lo svolgimento dello stesso”. Per informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo info@confartigianatoimperia.it oppure telefonare al numero 0184/524501.

Sui canali web della Confartigianato di Imperia (sito www.confartigianatoimperia.it, pagina Facebook, profilo Instagram e profilo Twitter) sono pubblicate informazioni ed i chiarimenti in merito agli adempimenti delle prescrizioni di contenimento del COVID–19 e alle misure di aiuto alle imprese.