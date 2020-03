andratuttobene: ecco le foto di questa mattina inviate dai nostri lettori: c'è anche lo striscione appeso in Comune a Sanremo (Foto)

Sono moltissime le foto che stanno arrivando al nostro indirizzo mail redazione@sanremonews.it, da parte dei bambini (in collaborazione con i genitori) nell’ambito dell’iniziativa #andratuttobene, che è stata lanciata in tutta Italia, per l’allarme Coronavirus.

Anche questa mattina abbiamo ricevuto gli splendidi lavori dei più piccoli. In particolare quelli di Giada di Camporosso, Gaia e Sergio Tesorini, Alice e Sergio Pittaluga di Sanremo, da Cecilia e Matilde ed uno un po’ particolare.

Si tratta di uno striscione che è stato appeso, questa mattina, da un terrazzo di palazzo Bellevue, la sede del Comune di Sanremo. E’ stato realizzato da alcuni giovani nipoti delle ‘nonne’ che lavorano negli uffici del comune stesso.

Come sempre tutti portano i colori dell’arcobaleno per rasserenare questo difficile momento per tutta Italia e che, purtroppo, si sta allargando all’Europa intera viste le notizie che ci arrivano dagli altri paesi del vecchio continente.

Continuate a mandarci i vostri capolavori #andratuttobene a redazione@sanremonews.it e non dimenticate di appenderli alle finestre o ai terrazzi delle vostre abitazioni.