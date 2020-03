Taggia: nonostante l'emergenza buon compleanno 'nonna Anna', la famiglia "Non possiamo venire a festeggiare insieme a te ma..."

Anche se l'emergenza Coronavirus ha cambiato radicalmente le nostre abitudini a Taggia una famiglia ha voluto ricordare il compleanno di nonna Anna. Ben 91 candeline quest'anno per la festeggiata.



"Buon compleanno nonna Anna! 91 anni che purtroppo non possiamo venire a festeggiare insieme a te ma... Siamo una squadra fortissimi, figli, nipoti e pronipoti, addirittura una propronipotina. Senza dimenticare chi non è più con noi... In questo periodo buio a tutti noi si è scaldato oggi un po' il cuore, pensando al tuo compleanno e speriamo di aver la tua fibra! Auguri nonna Anna da tutti noi!"