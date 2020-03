Grazie al virus abbiamo più tempo per leggere, pensare e anche per sorridere

Difficile trovare motivi per ridere di fronte allo stato di guerra che stiamo vivendo, ma, anche se confinati in casa, non mancano le notizie che offrono lo spunto per un sorriso. In fondo siamo un popolo abituato a vivere anche i momenti più drammatici con un certo spirito. Così c’è chi si diverte facendo girare delle fake e nei social si diffondono vignette e messaggi, che per fortuna ci strappano un sorriso. La migliore di tutte le fake news è sicuramente la notizia dell’imminente disinfestazione con gli elicotteri in tutta la città con l'invito a ritirare la biancheria. Notizia immediatamente smentita dall'annuncio dell’utilizzo dei canadair… Siamo un grande popolo di santi, poeti e ...creduloni!!!

Passavamo il nostro tempo a lamentarci di non avere il tempo per fare le cose che ci piacciono e ora, come in un girone infernale dantesco e in base alla legge del contrappasso, viviamo come una punizione una disponibilità di tempo imprevista e abbondante. Insomma non siamo mai contenti: quando fa caldo vogliamo il freddo e viceversa.

Ma cerchiamo di vivere positivamente questo periodo. in primo luogo non tutto il male viene per nuocere:

l’ordine è arrivato dall'alto e non si può discutere

e sono cambiate le parole d’ordine

Anche la politica locale si è adeguata e si è lanciata in polemiche "responsabili" contro i piemontesi

anche se in realtà sono i lombardi i più irresponsabili

la polemica procede senza esclusione di colpi

e si ribatte colpo su colpo

I liguri sono pronti a tutto pur di rimanere isolati

Intanto la campagna elettorale per le regionali prosegue con grande vigore

e contro Toti nasce finalmente la Sansa Alleanza. Mancano ancora due piccoli dettagli: un candidato e un programma..... ma, grazie al coronavirus ci sarà tempo forse fino al prossimo autunno per trovarli

Diano Marina con l'occasione si mette a dieta

Sanremo, città della musica, canta sempre canzoni di Modugno

la città dei fiori è deserta e ci si annoia

ma il virus non ferma neppure le polemiche sulla trasparenza del Tenco gestione Staino

Niente di nuovo (e di buono) sul fronte occidentale.........

P.S: sia il testo sia le vignette sono stati realizzati dopo un accurato lavaggio delle mani e tossendo rigorosamente sul gomito.