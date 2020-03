Ventimiglia: i Capigruppo si riuniscono all'aperto e rinviano il Consiglio, Spinosi lancia una raccolta fondi per il 118

Conferenza di Capigruppo ‘informale’ nel parcheggio di fronte al Comune (per ottemperare alle disposizioni ministeriali), questa mattina a Ventimiglia.

Maggioranza ed opposizione hanno deciso rinviare il Consiglio comunale previsto a fine marzo, per ora oltre il 3 aprile quando, ci si augura, possano terminare le restrizioni disposte dal Premier Conte.

Contestualmente, il Presidente del Consiglio comunale Andrea Spinosi, ha lanciato una raccolta fondi tra Sindaco, Amministrazione e Consiglieri per consegnarli poi al 118 di Imperia, direttamente nelle mani del Primario, Stefano Ferlito.

I fondi verranno poi utilizzati per quello che servirà per le necessità dei pronto soccorso. “E’ un piccolo gesto - ha detto il Presidente Spinosi – ma tutti dobbiamo fare la nostra parte, in particolare chi occupa posizioni di rilevanza pubblica”.