Ventimiglia: appello alla cittadinanza della Croce Verde in questo momento di grande difficoltà “Dateci una mano”

“Gli ospedali sono in prima linea ma noi soccorritori siamo l'avamposto dell'emergenza. Lavoriamo senza sosta da diversi giorni assumendoci molti rischi e vogliamo e dobbiamo continuare a farlo con grande abnegazione per il bene di tutti”.

Interviene in questo modo la Croce Verde Intemelia che chiede aiuto in questo momento di grande difficoltà per l’emergenza Coronavirus. “Non ci sono orari, non c'è fine turno – prosegue - ci sono ragazzi e ragazze, uomini e donne, volontari ed operatori che insieme combattono questa battaglia. Siamo in prima linea con le nostre ambulanze e stiamo sopravvivendo a fatica. Ora più che mai abbiamo bisogno di fondi per acquistare materiale sanitario, fare manutenzione ai mezzi e sanificarli visto che corrono per tutto il giorno. Abbiamo bisogno di acquistare materiale per proteggerci e per proteggere le persone che soccorriamo. Stiamo attingendo a tutte le nostre risorse che già erano estremamente ridotte, non si sa quando la Regione rimborserà le spese che sosteniamo ma l'emergenza è adesso e stiamo esaurendo le risorse di cui disponiamo”.

“E' un momento di grande difficoltà – termina la Croce Verde - chiunque può aver bisogno del nostro aiuto, nessuno è esente. Chi può ci aiuti e noi continueremo ad aiutare tutti quanti avranno bisogno del nostro aiuto. Più fondi riusciremo a raccogliere, più aiuto riusciremo a dare. Questo è il nostro IBAN IT 35M0623049112000031335242. Nella speranza che tutto questo finisca presto, a nome di tutti noi, un grazie di cuore a tutti quanti raccoglieranno questo nostro appello”.