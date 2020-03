Sanremo: “Allegria il virus va via”, un positivo messaggio di speranza anche dalla statua di Mike (Foto)

Un pizzico di ironia forse non sarà la soluzione medica contro il virus, ma di certo può risollevare gli animi in uno dei momenti più bui della storia contemporanea. Anche la statua di Mike Bongiorno in via Escoffier ora indossa la mascherina anti Covid-19 e riporta una scritta: “Allegria il virus va via”.

L'autore del gesto rimane anonimo, ma di certo ci sentiamo di ringraziarlo per averci regalato un sorriso in un momento nel quale è difficile vedere la luce in fondo al tunnel. E se non sarà proprio l'allegria a mandare via il virus, almeno la potremmo usare come effetto placebo in attesa di tempi migliori. Intanto chiediamo a tutti di far girare l'immagine per strappare un sorriso. In questo periodo può essere importante.