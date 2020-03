Mattia utilizza il nuovo ponte di Rocchetta Nervina per sperare nel futuro, ecco il suo #andratuttobene (Foto)

Per oltre un mese è stato il simbolo della rinascita di un paese, quello di Rocchetta Nervina. Oggi vuole diventare un simbolo della rinascita dell’Italia. E’ uno dei tanti striscioni o manifesti che i bambini della nostra provincia stanno appendendo ovunque, soprattutto ai terrazzi e le finestre.

L’hashtag è #andratuttobene ed il disegno è quello dell’arcobaleno. A Rocchetta Nervina la situazione è quella di tutta Italia, dove si deve stare a casa e dove i locali sono tutti chiusi in ottemperanza alle disposizioni ministeriali. Un vero peccato anche per Rocchetta, che si era appena tirata su dopo il mese e mezzo circa di isolamento, per il crollo della strada provinciale a poche centinaia di metri dal paese.

La ‘gara’ tra Comune, Provincia e Regione per allestire il ponte oggi regolarmente funzionante ed utilizzato è andata avanti e, in tempi record, Rocchetta è stata nuovamente collegata al mondo intero. Oggi il piccolo Mattia ha voluto ricordare quel mese e mezzo di isolamento in un periodo durissimo per l’Italia ed il mondo intero, con l’emergenza Coronavirus.

Bravo Mattia, speriamo che tanti tuoi amici prendano esempio e ti imitino. Anzi, cari piccoli ‘Mattia’, se volete inviarci i vostri disegni trasportati sugli striscioni, inviateceli alla nostra mail redazione@sanremonews.it. Saremo ben felici di pubblicarli pensando davvero che #andratuttobene.