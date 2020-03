Lettera del Dirigente scolastico di Riva Ligure e Santo Stefano ai suoi alunni: "Stiamo facendo un grande sacrificio, torneremo!"

La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Riva Ligure-San Lorenzo al Mare”, Paola Baroni, ha inviato una lettera agli alunni, in questo difficilissimo periodo legato all’emergenza Coronavirus, per cercare di parlare con loro ad ormai 20 giorni dalla chiusura delle scuole (che si protrarrà almeno fino al 3 aprile).

“Buongiorno, bambine e bambini, buongiorno ragazze e ragazzi. Quanto tempo è passato dall’ultima volta in cui vi ho potuto rivolgere di persona questo saluto! E altrettanto ne passerà prima che voi possiate ricambiarmelo a scuola. Le nostre aule sono vuote e silenziose, non ci siete voi, i nostri alunni, coloro per i quali la scuola ha ragione di esistere, il nostro ‘tesoro’, come altre volte ho amato definirvi. Stiamo vivendo un periodo difficile per il quale ci è stato chiesto un importante sacrificio: rinunciare ad incontrarci di persona, a vivere tutti insieme a scuola. Sono certa che state affrontando queste giornate di pausa con la giusta responsabilità anche se, immagino, anche con un po’ di preoccupazione”.

“Gli adulti che vi circondano, genitori in primi – prosegue Paola Baroni - vi hanno già spiegato le motivazioni di quanto ci è richiesto. So poi che vi state comunque confrontando con i vostri insegnanti, ma anche io voglio farvi sapere che vi penso e che mi mancate. Voglio che sappiate che ho fiducia nella vostra responsabilità e che confido nel vostro impegno. E’ in questa occasione che saprete dimostrarci davvero quanto avete appreso a scuola e darci il riscontro di quanto vi abbiamo insegnato. E anche io vorrei darvi qualche compito. Qualcosa di differente, ma comunque impegnativo. Vi chiedo di usate la vostra creatività per rendere positiva la noia, di utilizzate la tecnologia non solo per i giochi o per le chat, ma in senso propositivo per dare conforto a chi si sente solo: cercate musiche e canzoni per allietare gli animi, vignette o video umoristici per rallegrare chi si sente triste. Vi chiedo di usare le potenzialità della tecnologia per trovare nuovi modi per imparare e regalarli ad altri: un film, un documentario, un cartone in lingua straniera, un museo da visitare virtualmente, una ricetta da sperimentare. Vi chiedo però di non abusare della tecnologia, ma di cercare anche il tempo per dedicarvi alla lettura di ciò che vi piace: un libro, un fumetto, una graphic novel, un quotidiano, un giornalino”.

“Vi chiedo di cercare il modo per fare attività fisica e per farla praticare a chi vi sta vicino: sicuramente in casa siete voi i più competenti. Vi chiedo di lasciarvi del tempo per stare in silenzio, per ascoltare voi stessi e conoscervi, siamo sempre troppo impegnati per farlo, approfittiamone. Ma soprattutto vi chiedo di tenere sempre accesa la mente: non c’è vero apprendimento se non c’è riflessione su quanto appreso. Approfittate della possibilità di confrontarvi con i vostri famigliari, per raccontare loro cosa state pensando, cosa provate, di cosa avete discusso in chat”.

“Anche io cercherò di ritagliarmi lo spazio per stare in silenzio – termina la Dirigente - per ascoltarmi e ascoltare, magari per scrivervi ancora. Se dedichiamo a scopi nobili il nostro tempo potremo rendere sacro questo periodo, e daremo un senso al sacrificio di stare lontani. Vi aspetto, al rientro, per condividere con voi ciò che avete imparato, per essere ancora una volta orgogliosa di essere la vostra dirigente”.