Emergenza sanitaria: sette Comuni del Dianese uniti in soccorso agli anziani

Gli Amministratori dei sette Comuni dell'Ambito Sociale Territoriale 12 Dianese: Cervo, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, San Bartolomeo Al Mare e Villa Faraldi, consapevoli delle difficoltà delle persone sole, vulnerabili e bisognose soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria consigliano di telefonare alle Assistenti Sociali al numero 0183 490243 dalle 8.30 alle 15.30 dal lunedì al venerdì per segnalare la criticità della propria situazione (ad esempio fare la spesa o necessità di farmaci o di assistenza in generale) comunicano che i servizi sono a disposizione onde poter attuare interventi immediati e specifici atti a garantire la tutela delle fasce deboli. Resta valida l'operatività, a livello regionale, del 'Numero Verde Blu - InformAnziani', 800593235 il quale contatterà direttamente il servizio competente per la segnalazione del problema.