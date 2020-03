Emergenza Coronavirus: nuovi orari ed uno stop temporaneo per le filiali del gruppo Intesa San Paolo in provincia di Imperia

In provincia di Imperia, la banca Intesa San Paolo di Bordighera è l'unica filiale del gruppo ad aver sospeso temporaneamente il servizio. Lo stop temporaneo rientra nelle misure straordinarie legate all'emergenza Coronavirus.



Tutti gli altri punti dell'istituto di credito dislocati nella riviera dei fiori, invece, rivedranno i propri orari di apertura al pubblico, sempre nel rispetto delle precauzioni contro il diffondersi del Covid-19.



Nel dettaglio:



- Diano Marina, Dolceacqua, Pigna, Pontedassio, San Lorenzo al Mare, Triora Vallecrosia – saranno aperte al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13;



- Imperia (piazza Dante e via Cascione), Sanremo e Ventimiglia -saranno aperte dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.



"In tutta Italia sono sospese le aperture il sabato mattina. - fanno sapere dal gruppo Intesa San Paolo - Presso le nostre filiali, i clienti che desiderano utilizzare una mascherina di protezione possono farlo. Ricordiamo a tutti i clienti le operazioni sono possibili in tutte le filiali aperte e che sono a loro disposizione il sito internet e l'app IntesaSanpaolo Mobile, dai quali è possibile effettuare in autonomia gran parte delle operazioni, acquistare prodotti e servizi e ricevere Offerte a Distanza dal proprio Gestore".