Emergenza Coronavirus: ad Arma di Taggia e Riva Ligure negozi chiusi, strade deserte e poche persone in giro ma... #AndràTuttoBene

#AndràTuttoBene, è questo il mood che si respira ad Arma di Taggia e Riva Ligure ai tempi dell’emergenza sanitaria per Coronavirus. Passeggiando in queste due località colpisce vedere pochissime persone e tantissime saracinesche abbassate.



A metà mattinata le strade sono pressoché deserte: poco traffico e pochi passanti. Le persone si muovono rapide sui marciapiedi e non si guardano in faccia ma controllano che le mascherine siano ben messe.



C’è chi è andato a fare un po’ di spesa nel negozio sotto casa, chi invece porta fuori il cane e non mancano le code davanti agli ultimi negozi rimasti aperti all’indomani del decreto del presidente del consiglio Giuseppe Conte. Stessa situazione anche davanti alle banche, all’ufficio postale o ai supermercati. Si entra rigorosamente uno alla volta, la gente aspetta, mantiene la calma e rispetta il metro di distanza. Questa è la nuova vita ai tempi del Coronavirus.



Con il nuovo provvedimento preso ieri sera dal Governo, da oggi rimangono aperti principalmente farmacie, negozi alimentari, tabaccherie, edicole e poche altre categorie di attività. Chi non aveva chiuso fino ad ora, questa mattina è stato obbligato a non tirare su la saracinesca.



Sebbene il clima sia irreale per due delle principali realtà turistiche della riviera dei fiori, colpiscono i tantissimi messaggi di speranza e solidarietà che si leggono agli ingressi delle attività commerciali chiuse. L’hashtag #AndràTuttoBene va per la maggiore, ma si trovano anche #IoRestoACasa #ForzaTaggia e #piùPoveriMaCoscienzaPulita per far capire alla gente che bisogna resistere, tutti, per non lasciarsi scoraggiare dalla paura e dalla radicale modifica delle nostre abitudini quotidiane.



Vedere le due cittadine senza gente in giro o seduta ai tavoli dei locali è positivo. Infatti questo è un segnale che arriva dopo giornate di preoccupazione per via proprio delle troppe persone che affollavano ancora la ciclabile ed i bar, senza comprendere quanto, in questo momento, sia fondamentale rimanere in casa, per il bene di tutti. Quindi ci sentiamo di condividere anche noi #andràtuttobene nella speranza di tornare presto su Arma di Taggia e Riva Ligure per fotografare le vie di nuovo piene di persone con un’emergenza sanitaria lontana.