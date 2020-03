Emergenza Coronavirus: a Castel Vittorio i ragazzi aiutano gli anziani, portano la spesa e le medicine a casa di chi ha bisogno

A Castel Vittorio, i giovani del paese si sono rimboccati le maniche per prestare aiuto agli anziani in questo periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus. Grazie ai ragazzi queste persone ricevono i medicinali ed i beni di prima necessità di cui possono aver bisogno, senza uscire di casa.



L'iniziativa è nata dalla neo Associazione ProCastè, dove militano tanti ragazzi che, con la chiusura delle scuole, si trovavano a casa. Loro per primi hanno scelto di rimboccarsi le maniche e dare una mano alla comunità. Certo, non è sempre semplice dare quello che queste persone vorrebbero.



Ad esempio sono sempre molto richieste le mascherine ma come nel resto d'Italia sono pressoché introvabili. Tuttavia una buona notizia oggi è arrivata nel paesino. Infatti questi presidi sembra che saranno disponibili dal 17 marzo nella farmacia del borgo.